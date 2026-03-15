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Kommunalwahl Münchner CSU-Spitze ruft zur Wahl von SPD-OB Reiter auf

Führende Münchner CSU-Vertreter empfehlen, bei der Stichwahl für SPD-Amtsinhaber Dieter Reiter zu stimmen. Was sie zu diesem Schritt bewegt.

Kommunalwahl: Münchner CSU-Spitze ruft zur Wahl von SPD-OB Reiter auf
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Das Münchner CSU-Spitzenpersonal empfiehlt SPD-Amtsinhaber Reiter (Mitte) bei der Stichwahl gegen den Grünen-Kandidaten Krause (rechts). Foto: Felix Hörhager/dpa

München (dpa/lby) - Führende CSU-Vertreter in München schlagen eine Woche nach der verlorenen Oberbürgermeisterwahl vor, bei der Stichwahl Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) zu unterstützen. Die CSU-Stadtratsfraktion und der Münchner CSU-Bezirksvorstand sollten für den zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag eine öffentliche Wahlempfehlung für Reiter aussprechen, heißt es in der Erklärung, die unter anderem der Bezirkschef der Christsozialen, Georg Eisenreich, der Fraktionsvorsitzende Manuel Pretzl sowie neun Kreisvorsitzende unterzeichnet haben.

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CSU-Bewerber Clemens Baumgärtner war bei der Wahl am 8. März mit 21,3 Prozent nur auf dem dritten Platz gelandet. In der Stichwahl muss nun OB Reiter (35,6 Prozent) seinen Posten gegen den Grünen Dominik Krause (29,5 Prozent) verteidigen.

CSU-Funktionäre loben Reiters "Pragmatismus"

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Durch viele Gespräche und Rückmeldungen wissen wir, dass es unterschiedliche Meinungen in der CSU München im Hinblick auf die Stichwahl gibt", teilten die Parteifunktionäre mit. Reiter stehe der CSU aber in vielen wichtigen inhaltlichen Fragen näher als Krause. Sie nannten etwa die Verkehrs- und Wirtschaftspolitik. "Dieter Reiter steht für mehr Pragmatismus und weniger Ideologie."