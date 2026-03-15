Kommunalwahl: Münchner CSU-Spitze ruft zur Wahl von SPD-OB Reiter auf

CSU-Funktionäre loben Reiters "Pragmatismus"

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Durch viele Gespräche und Rückmeldungen wissen wir, dass es unterschiedliche Meinungen in der CSU München im Hinblick auf die Stichwahl gibt", teilten die Parteifunktionäre mit. Reiter stehe der CSU aber in vielen wichtigen inhaltlichen Fragen näher als Krause. Sie nannten etwa die Verkehrs- und Wirtschaftspolitik. "Dieter Reiter steht für mehr Pragmatismus und weniger Ideologie."