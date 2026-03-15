Kommunalwahl: Münchner CSU-Spitze ruft zur Wahl von SPD-OB Reiter auf

München (dpa/lby) - Führende CSU-Vertreter in München schlagen eine Woche nach der verlorenen Oberbürgermeisterwahl vor, bei der Stichwahl Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) zu unterstützen. Die CSU-Stadtratsfraktion und der Münchner CSU-Bezirksvorstand sollten für den zweiten Wahlgang am kommenden Sonntag eine öffentliche Wahlempfehlung für Reiter aussprechen, heißt es in der Erklärung, die unter anderem der Bezirkschef der Christsozialen, Georg Eisenreich, der Fraktionsvorsitzende Manuel Pretzl sowie neun Kreisvorsitzende unterzeichnet haben.