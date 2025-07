Kommunalwahl: Mehr Bürger, mehr Räte - Neuburg braucht neuen Rathaussaal

Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Die Stadt Neuburg an der Donau wächst - und nun platzt der Rathaussaal aus den Nähten. Denn gemäß neuen Daten des Statistischen Landesamtes werden in der Stadt bei der Kommunalwahl am 8. März nächsten Jahres 40 statt bisher 30 Stadträte gewählt. Die neue Zahl der Einwohner liegt bei 30.183. Damit wurde seit der letzten Wahl die Marke von 30.000 Einwohnern überschritten, wie der Geschäftsleiter der Stadt, Ralf Rick, erläutert. Bei der letzten Wahl habe die Einwohnerzahl noch bei 29.700 gelegen.