Kommunalwahl: Mehr Bürger: Friedberger Stadträte ziehen ins Schloss

Friedberg (dpa/lby) - Der Friedberger Stadtrat zieht in der nächsten Legislatur für seine monatlichen Sitzungen ins Wittelsbacher Schloss im Norden der Stadt. Die Zahl der Einwohner in der Stadt im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg liegt nach Daten des Statistischen Landesamtes bei 30.011 und damit über der in der Bayerischen Gemeindeordnung festgesetzten Marke von 30.000 Einwohnern. In der Folge werden bei der Kommunalwahl am 8. März nächsten Jahres 40 statt bisher 30 Räte gewählt. Und die passen nicht mehr in den bisherigen Sitzungssaal.