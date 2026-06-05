Kommunalwahl: Landratswahl in SPD-Hochburg - Ausgang offen

2020 hatte der heute 52 Jahre alte Wolfram, ein diplomierter Volkswirt, die Wahl bereits im ersten Durchgang mit einem Ergebnis von 58,5 Prozent für sich entschieden - ebenfalls gegen zwei Mitbewerber. Damals lag die Wahlbeteiligung bei nur 42,4 Prozent. Doch seitdem haben sich die politischen Verhältnisse zumindest auf Landesebene geändert. Die AfD wurde bei der Landtagswahl 2024 stärkste Partei und liegt bei Umfragen in Thüringen weiterhin vorn. Regionale Umfragen zur Beliebtheit von Parteien gibt es nicht. Bei der SPD heißt es, Wolfram sei beliebt, besondere Ereignisse habe es im Wahlkampf nicht gegeben.