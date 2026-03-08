Kommunalwahl: Landrat Kern wechselt ins Allgäu und wird Bürgermeister

Halblech (dpa/lby) - Der Noch-Landrat im oberbayerischen Kreis Berchtesgadener Land, Bernhard Kern, wird neuer Rathauschef in der rund 3.400 Einwohner großen Gemeinde Halblech (Landkreis Ostallgäu). Ohne offiziellen Gegenkandidaten kam Kern auf 90,1 Prozent, wie die Gemeinde mitteilte. 9,9 Prozent der Stimmen entfielen auf Kandidaten, die die Wähler selbst auf die Zettel schrieben. Die Beteiligung lag bei 69,2 Prozent.