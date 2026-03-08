 
  4. Landrat Kern wechselt ins Allgäu und wird Bürgermeister

Kommunalwahl Landrat Kern wechselt ins Allgäu und wird Bürgermeister

Mit 90,1 Prozent der Stimmen wird Bernhard Kern Bürgermeister von Halblech. Was die Wahl besonders macht und wie die Beteiligung ausfiel.

Kommunalwahl: Landrat Kern wechselt ins Allgäu und wird Bürgermeister
1
Bernhard Kern ist noch Landrat des Kreises Berchtesgadener Land, nun wird er Bürgermeister im Allgäu. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Halblech (dpa/lby) - Der Noch-Landrat im oberbayerischen Kreis Berchtesgadener Land, Bernhard Kern, wird neuer Rathauschef in der rund 3.400 Einwohner großen Gemeinde Halblech (Landkreis Ostallgäu). Ohne offiziellen Gegenkandidaten kam Kern auf 90,1 Prozent, wie die Gemeinde mitteilte. 9,9 Prozent der Stimmen entfielen auf Kandidaten, die die Wähler selbst auf die Zettel schrieben. Die Beteiligung lag bei 69,2 Prozent.

Kern hatte entschieden, dass er nach einer Amtszeit nicht noch einmal in dem oberbayerischen Kreis als Landrat antritt. Dafür wechselte er ins Allgäu, in Halblech wurde der CSU-Politiker von örtlichen Wählergruppen nominiert.