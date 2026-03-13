Kommunalwahl: Landrätin im Oberallgäu tritt nach Rückzug aus Partei aus

Sonthofen (dpa/lby) - Nach einem Verzicht auf eine erneute Kandidatur bei der Kommunalwahl verlässt die Landrätin im Oberallgäu, Indra Baier-Müller, nun auch die Partei der Freien Wähler. "In den Monaten nach Bekanntgabe meines Verzichts auf eine erneute Kandidatur habe ich die Entwicklung der Freien Wähler auf Landesebene aufmerksam verfolgt", teilte sie am Morgen mit. "Dabei ist für mich deutlich geworden, dass sich meine politischen Vorstellungen und die strategische Ausrichtung der Partei zunehmend unterscheiden. Deshalb ziehe ich nun auch parteipolitisch die Konsequenz und trete aus der Partei aus."