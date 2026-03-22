Kommunalwahl Kripochef wird Rathauschef in Aschaffenburg

Aschaffenburg (dpa/lby) - Der bisherige Chef der Kriminalpolizei Aschaffenburg, Markus Schlemmer (CSU), hat Oberbürgermeister Jürgen Herzing (SPD) vom Thron gestoßen. Erstmals seit Jahrzehnten wird somit ein CSU-Politiker ins Rathaus der Stadt am Untermain einziehen. Schlemmer, 57 Jahre alt, setzte sich bei der Stichwahl mit 56,3 Prozent der gültigen Stimmen durch. Der 65 Jahre alte Herzing, der 2020 erstmals ins Rathaus gewählt worden war, kam laut dem vorläufigen Ergebnis auf 43,7 Prozent.