Berchtesgaden (dpa/lby) - Im Berchtesgadener Land ist das Rennen um die Nachfolge von Landrat Bernhard Kern (CSU) noch nicht entschieden. Sein Parteikollege, der bisherige Bürgermeister des Marktes Berchtesgaden, Franz Rasp, muss in der Stichwahl gegen Michael Koller von den Freien Wählern antreten. Koller, der auch im Landtag sitzt, lag nach dem vorläufigen Endergebnis mit 36,9 Prozent der Stimmen vor Rasp, der demnach 33,4 Prozent bekam. Bartl Wimmer, dem als Bewerber der Grünen Chancen eingeräumt worden waren, ist mit 23,8 Prozent aus dem Rennen.
Kommunalwahl Knapper Kampf ums Landratsamt im Berchtesgadener Land
dpa 08.03.2026 - 21:21 Uhr