Kommunalwahl in Bayern: Wer kämpft um die Rathäuser, wo wird es spannend?

Maltz-Schwarzfischer hatte den Posten 2017 zunächst kommissarisch übernommen, und zwar von ihrem damals im Zusammenhang mit der sogenannten Parteispendenaffäre suspendierten Vorgänger Joachim Wolbergs. 2020 trat die heute 65-Jährige wieder an und setzte sich in einer Stichwahl gegen die CSU-Kandidatin Astrid Freudenstein durch. Diese geht auch 2026 wieder ins Rennen um den OB-Posten.

Niederbayern

Dingolfing: Nach dem überraschenden Rücktritt des Bürgermeisters von Dingolfing am 13. November dürfte die Wahl in der niederbayerischen Stadt besonders in den Fokus rücken. Der 48-jährige Armin Grassinger (Unabhängige Wählergemeinschaft Dingolfing/UWG) hatte eigentlich erneut antreten wollen. Aufgrund von Anfeindungen und Bedrohungen gegen sich und seine Familie zog er sich jedoch zurück. Die Amtsgeschäfte übernahm zunächst die 2. Bürgermeisterin Maria Huber (UWG).

Mittelfranken

Nürnberg: In Bayerns zweitgrößter Stadt wird spannend, ob dem CSU-Oberbürgermeister Marcus König wieder der Wahlsieg gelingt. Nürnberg galt jahrzehntelang (bis auf eine kurze Unterbrechung) als rote Hochburg. Doch als der beliebte SPD-Oberbürgermeister Ulrich Maly nach 18 Jahren im Amt bei der letzten Wahl 2020 nicht mehr antrat, eroberte der CSU-Politiker das Nürnberger Rathaus. Diesen fordert nun SPD-Spitzenkandidat Nasser Ahmed heraus. Sollte er gewinnen, würde Nürnberg erstmals von einem Oberbürgermeister mit Migrationshintergrund regiert. Ahmeds Eltern stammen aus Eritrea, er selbst wurde in Nürnberg geboren. Die Grünen-Kandidatin Britta Walthelm gilt zwar als Außenseiterin, sollte sie ein ordentliches Ergebnis einfahren, könnte es aber zu einer Stichwahl kommen.

Fürth: In Fürth will SPD-Urgestein Thomas Jung nach 24 Jahren im Amt noch einmal gewählt werden - und hat beste Chancen. 2020 heimste er mit fast 73 Prozent ein Rekordergebnis ein. In Erlangen, wo insgesamt acht Kandidaten und Kandidatinnen um den Chefsessel im Rathaus kämpfen, könnte es zwischen CSU-Bewerber Jörg Volleth und Amtsinhaber Florian Janik von der SPD eng werden. Eines der Dauer-Streitthemen ist der Bau einer städteübergreifenden Trambahnlinie, der sogenannten Stadt-Umland-Bahn, den die CSU ablehnt.

Unterfranken

Würzburg: Hier wird dieses Mal kein neuer Oberbürgermeister gewählt. Mit Martin Heilig an der Rathausspitze gibt es seit dem 1. Juli erstmals einen grünen Oberbürgermeister in Bayern - sein Vorgänger Christian Schuchardt (CDU/CSU) war im Sommer zum Deutschen Städtetag gewechselt, die Wahl hatte deshalb vorgezogen werden müssen.

Für Schlagzeilen dürfte aber die Stadtratswahl sorgen, weil der umstrittene AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Halemba für seine Partei als Spitzenkandidat ins Rennen geht. Das Amtsgericht Würzburg hatte den 24-Jährigen Anfang Februar wegen Geldwäsche und Nötigung zu einer Geldstrafe verurteilt - die Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Halemba weist die Vorwürfe zurück.

Schweinfurt: Die Schweinfurter müssen einen neuen Oberbürgermeister wählen. Nach 16 Jahren und drei Amtsperioden tritt Rathauschef Sebastian Remelé (CSU) nun nicht mehr an. Sieben Bewerber gibt es um das Amt.

Miltenberg: Der Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf ließ seine Dienstgeschäfte monatelang aus gesundheitlichen Gründen ruhen und tritt bei der Kommunalwahl auch nicht mehr an. Der Grünen-Politiker war 2014 erstmals zum Landrat gewählt worden und hatte sich in der Migrationsdebatte auch bundesweit Gehör verschafft. Um das Amt bewerben sich fünf Kandidaten. Die größten Chancen dürften Björn Bartels (CSU/39) und Michael Schüßler (FW/40) haben.

Oberfranken

Bamberg: Hier will eine ehemalige bayerische Staatsministerin den Chefsessel im Rathaus für die CSU erobern. Melanie Huml, einst Gesundheits- und Europaministerin, tritt bei der OB-Wahl an. Bisher hatte die bei Touristen und Ausflüglern beliebte Welterbe-Stadt einen SPD-Oberbürgermeister, Andreas Starke tritt jedoch nicht wieder an. Der Jurist war 2006 erstmals ins Amt gewählt worden. Seine Partei schickt nun Sebastian Niedermaier ins Rennen. Für die Grünen tritt der bisherige zweite Bürgermeister Jonas Glüsenkamp an - ihm werden gerade im studentisch geprägten Milieu durchaus Chancen eingeräumt. Insgesamt gibt es acht Kandidierende.

Hof: Politik zwischen Hof und Berlin - das Ehepaar Bär kennt diesen Spagat seit Jahren. Während Dorothee Bär (CSU) inzwischen Bundesministerin für Forschung ist, will ihr Mann Oliver - auch bei der CSU - Landrat für den Landkreis Hof bleiben. Herausgefordert wird er von SPD-Kandidat Alexander Mosena und Stefan Heindl (FDP). Bemerkenswert: Vor allem der Norden Bayerns galt jahrelang als vergleichsweise starkes SPD-Gebiet. Bär gewann 2014 eher überraschend die Wahl, 2020 fiel sein Vorsprung deutlicher aus.

Lichtenberg: Eine interessante Personalie ergibt sich in Lichtenberg im Landkreis Hof. Hier gewann 2020 ein 19-Jähriger die Kommunalwahl und wurde zum damals jüngsten Bürgermeister Deutschlands: Kristan von Waldenfels. Inzwischen ist seine politische Karriere weitergegangen, er sitzt für die CSU im bayerischen Landtag, als bisher jüngster Abgeordneter überhaupt. Bürgermeister in Lichtenberg ist er aber geblieben. Und will das auch nach der Wahl 2026 sein.