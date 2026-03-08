Kommunalwahl in Bayern: Wahl gestartet - 10 Millionen Wahlberechtigte in Bayern

Rund 39.300 Mandate sind zu vergeben

Zur Wahl stehen die meisten Landräte, Oberbürgermeister und ersten Bürgermeister. Nur einige dieser Wahlen finden zu anderen Terminen statt, etwa wenn ein vorheriger Amtsinhaber gestorben oder zurückgetreten ist und sich die Wahlperiode, die regulär sechs Jahre beträgt, verschoben hat. Zudem werden die Mitglieder der Gemeinderäte, Stadträte und Kreistage gewählt. In Summe, zusammen mit den Führungsposten, sind laut Statistischem Landesamt 39.300 Mandate zu vergeben. Die Zahl der zu wählenden Sitze in den Kommunalparlamenten richtet sich jeweils nach der Einwohnerzahl.