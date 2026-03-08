Kommunalwahl in Bayern: Wahl gestartet - 10 Millionen Wahlberechtigte in Bayern

München (dpa/lby) - Die Kommunalwahl in Bayern läuft: Seit 8.00 Uhr können im Freistaat alle Wahlberechtigten ihre Stimmen abgeben. Landesweit sind das 10,05 Millionen Menschen und damit rund 220.000 weniger als vor sechs Jahren. Zwar blieb die Bevölkerungszahl Bayerns in der Altersgruppe ab 18 Jahren seit 2020 nahezu konstant. Allerdings sank laut Statistischem Landesamt die Zahl der Deutschen und ebenfalls stimmberechtigten EU-Ausländer – während die Zahl der Nicht-EU-Ausländer über 18 gestiegen sei.