 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. CSU baut Status als stärkste Kraft in Nürnberg aus

Kommunalwahl in Bayern CSU baut Status als stärkste Kraft in Nürnberg aus

Nürnberg war lange Jahre eine Hochburg der SPD. Doch die CSU konnte bei den Kommunalwahlen auf ihren Erfolg von 2020 noch einmal draufsatteln.

Kommunalwahl in Bayern: CSU baut Status als stärkste Kraft in Nürnberg aus
1
Die CSU von Oberbürgermeister Marcus König bleibt stärkste Kraft im Stadtrat von Nürnberg. (Archivbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Die CSU ist in Bayerns zweitgrößter Stadt Nürnberg erneut als deutlich stärkste Kraft im Stadtrat aus den Kommunalwahlen hervorgegangen. Die Christsozialen erhielten 33,7 Prozent der Stimmen und stellen damit 24 Stadträtinnen und Stadträte - zwei mehr als nach der Wahl vor sechs Jahren. Ob CSU-Amtsinhaber Marcus König auch Oberbürgermeister bleibt, entscheidet sich bei der Stichwahl am 22. März gegen den SPD-Herausforderer Nasser Ahmed.

Nach der Werbung weiterlesen

Die SPD erhielt 18,3 Prozent der Stimmen und erhält 13 Mandate. Das sind fünf weniger als bisher. Die Grünen landeten bei 14,8 Prozent und erringen zehn Sitze – ein Minus von vier Sitzen. Die AfD kann ihr Stimmergebnis auf 11,3 ebenso verdoppeln wie die Zahl ihrer Mandate auf 8.

Die Linke erhöhte bei einem Stimmenanteil von 6,6 Prozent die Zahl ihrer Sitze von drei auf fünf. Daneben schafften auch kleinere Gruppierungen mit einzelnen Parlamentariern den Einzug in den Stadtrat, darunter die Freien Wähler (2), die ÖDP (1), die FDP (1) und die Politbande (2).