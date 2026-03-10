Kommunalwahl in Bayern: CSU baut Status als stärkste Kraft in Nürnberg aus

Nürnberg (dpa/lby) - Die CSU ist in Bayerns zweitgrößter Stadt Nürnberg erneut als deutlich stärkste Kraft im Stadtrat aus den Kommunalwahlen hervorgegangen. Die Christsozialen erhielten 33,7 Prozent der Stimmen und stellen damit 24 Stadträtinnen und Stadträte - zwei mehr als nach der Wahl vor sechs Jahren. Ob CSU-Amtsinhaber Marcus König auch Oberbürgermeister bleibt, entscheidet sich bei der Stichwahl am 22. März gegen den SPD-Herausforderer Nasser Ahmed.