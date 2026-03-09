 
Kommunalwahl in Bayern AfD verpasst Stichwahl in Landkreisen und größeren Kommunen

Kein explizit von der Partei aufgestellter Kandidat erreicht eine der noch anstehenden Stichwahlen in Landkreisen und Kommunen ab 10.000 Einwohnern.

Die AfD hat den Einzug in die Stichwahlen von Landkreisen, kreisfreien Städten und großen Kommunen nach den vorläufigen Ergebnissen verpasst. (Symbolfoto) Foto: Daniel Karmann/dpa

Fürth (dpa/lby) - Die AfD wird nach den vorläufigen Ergebnissen der Kommunalwahl keinen neuen Landrat, Oberbürgermeister oder ersten Bürgermeister in einer der großen Kommunen Bayerns stellen. Das geht aus vom Landesamt für Statistik veröffentlichten Daten hervor. Demnach hat keiner der explizit von der Partei benannten Kandidaten eines der Spitzenämter im ersten Wahlgang errungen. Zudem erreichte auch dort, wo Stichwahlen notwendig sind, kein Kandidat eines AfD-Wahlvorschlags die meisten oder zweitmeisten Stimmen. Dies gilt für Landkreise, kreisfreie Städte und Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern. Für kleinere Gemeinden gibt es keine zentral zusammengefassten Zahlen. 

Allerdings deuten erste Auszählungen darauf hin, dass die AfD die Zahl ihrer Mandate in den Stadt- und Gemeinderäten sowie in den Kreistagen deutlich ausbauen konnte. So konnte sie etwa in der zweitgrößten bayerischen Stadt, Nürnberg, ihren Stimmenanteil von 5,69 Prozent im Jahr 2020 auf 13,5 Prozent ausbauen. In Coburg wurde die Zahl der Sitze von einem auf künftig vier ausgebaut, in Schweinfurt von drei auf acht. Auch in der Hauptstadt München konnte die AfD zulegen, wenngleich auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Deutlich gestärkte AfD-Ergebnisse wurden auch in Kreistagen erwartet.