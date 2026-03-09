Kommunalwahl in Bayern: AfD verpasst Stichwahl in Landkreisen und größeren Kommunen

Fürth (dpa/lby) - Die AfD wird nach den vorläufigen Ergebnissen der Kommunalwahl keinen neuen Landrat, Oberbürgermeister oder ersten Bürgermeister in einer der großen Kommunen Bayerns stellen. Das geht aus vom Landesamt für Statistik veröffentlichten Daten hervor. Demnach hat keiner der explizit von der Partei benannten Kandidaten eines der Spitzenämter im ersten Wahlgang errungen. Zudem erreichte auch dort, wo Stichwahlen notwendig sind, kein Kandidat eines AfD-Wahlvorschlags die meisten oder zweitmeisten Stimmen. Dies gilt für Landkreise, kreisfreie Städte und Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern. Für kleinere Gemeinden gibt es keine zentral zusammengefassten Zahlen.