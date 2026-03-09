Kommunalwahl: Hauchdünne Wahlsiege in Ober- und Niederbayern

 
Knapper geht es kaum: Bei Bürgermeisterwahlen in Ober- und Niederbayern reichten teils wenige Stimmen für den Sieg.

Zwei Stimmen machten in Steinhöring den Unterschied. (Archivbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa

Steinhöring/Böbrach (dpa/lby) - Mit nur zwei Stimmen Vorsprung ist Christian Schächer von der CSU künftig Erster Bürgermeister von Steinhöring in Oberbayern. Amtsinhaberin Martina Lietsch (Freie Liste Steinhöring) kam zwar bei der Wahl am Sonntag ebenso auf 50 Prozent der Stimmen - doch der Teufel steckt im Detail. Für Lietsch stimmten 1.163 Wählerinnen und Wähler, für Schächer 1.165, wie aus dem vorläufigen Endergebnis der Kommune im Landkreis Ebersberg hervorgeht. Damit hat der CSU-Politiker die Wahl gewonnen.

Die Wahlbeteiligung lag bei 74,4 Prozent, wahlberechtigt waren 3.163 Bürgerinnen und Bürger. 

Bangen auch im Landkreis Regen

Denkbar knapp war es auch in der Gemeinde Böbrach in Niederbayern. Gerd Schönberger, bisher Erster Bürgermeister, konnte 50,1 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Von 883 gültigen Stimmen gingen 442 an den CSU-Politiker - eine hauchdünne Mehrheit. Johannes Pommer von den Freien Wählern Böbrach kam laut vorläufigem Endergebnis auf 37,1 Prozent, Daniela Morgenstern (Grüne) auf 12,8 Prozent. 

Die Wahlbeteiligung gibt die Gemeinde im Landkreis Regen mit 70,6 Prozent an, wahlberechtigt waren 1.276 Menschen.