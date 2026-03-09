Kommunalwahl: Hauchdünne Wahlsiege in Ober- und Niederbayern

Steinhöring/Böbrach (dpa/lby) - Mit nur zwei Stimmen Vorsprung ist Christian Schächer von der CSU künftig Erster Bürgermeister von Steinhöring in Oberbayern. Amtsinhaberin Martina Lietsch (Freie Liste Steinhöring) kam zwar bei der Wahl am Sonntag ebenso auf 50 Prozent der Stimmen - doch der Teufel steckt im Detail. Für Lietsch stimmten 1.163 Wählerinnen und Wähler, für Schächer 1.165, wie aus dem vorläufigen Endergebnis der Kommune im Landkreis Ebersberg hervorgeht. Damit hat der CSU-Politiker die Wahl gewonnen.