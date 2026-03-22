Elchingen (dpa/lby) - Die ehemalige bayerische FDP-Generalsekretärin Miriam Gruß ist bei der Bürgermeisterwahl im schwäbischen Elchingen trotz einer breiten Unterstützung mit 49 Prozent knapp gescheitert. Neuer Rathauschef in der Gemeinde im Landkreis Neu-Ulm wird der Grüne Daniel Schaefer mit 51 Prozent der Stimmen, er setzte sich in der Stichwahl durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,7 Prozent, wie die Gemeinde berichtete.
Kommunalwahl Grüner Kandidat schlägt Ex-FDP-Generalsekretärin Gruß
dpa 22.03.2026 - 22:27 Uhr