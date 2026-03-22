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Kommunalwahl Grüner Kandidat schlägt Ex-FDP-Generalsekretärin Gruß

Daniel Schaefer von den Grünen setzt sich in Elchingen knapp gegen Miriam Gruß durch. Die frühere FDP-Generalsekretärin verpasst das Bürgermeisteramt trotz breiter Unterstützung.

Kommunalwahl: Grüner Kandidat schlägt Ex-FDP-Generalsekretärin Gruß
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Miriam Gruß war einst eine wichtige FDP-Politikerin in Bayern, als die Liberalen Teil der bayerischen Staatsregierung waren. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa

Elchingen (dpa/lby) - Die ehemalige bayerische FDP-Generalsekretärin Miriam Gruß ist bei der Bürgermeisterwahl im schwäbischen Elchingen trotz einer breiten Unterstützung mit 49 Prozent knapp gescheitert. Neuer Rathauschef in der Gemeinde im Landkreis Neu-Ulm wird der Grüne Daniel Schaefer mit 51 Prozent der Stimmen, er setzte sich in der Stichwahl durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,7 Prozent, wie die Gemeinde berichtete.

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Die frühere Bundestagsabgeordnete Gruß wurde von CSU und den Freien Wählern Elchingen sowie weiteren Gruppen bei der Kommunalwahl unterstützt. Sie war von 2009 bis 2013 Generalsekretärin der FDP in Bayern, als die Liberalen als Koalitionspartner der CSU Teil der Staatsregierung waren.

Nachdem die FDP 2013 an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte und Gruß dadurch ihr Bundestagsmandat verlor, arbeitete sie als Beraterin und Lobbyistin. Im Jahr 2017 wurde sie dann für eine Amtszeit Bürgermeisterin von Gundelfingen (Kreis Dillingen an der Donau).