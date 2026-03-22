Kommunalwahl: Grüner Kandidat schlägt Ex-FDP-Generalsekretärin Gruß

Elchingen (dpa/lby) - Die ehemalige bayerische FDP-Generalsekretärin Miriam Gruß ist bei der Bürgermeisterwahl im schwäbischen Elchingen trotz einer breiten Unterstützung mit 49 Prozent knapp gescheitert. Neuer Rathauschef in der Gemeinde im Landkreis Neu-Ulm wird der Grüne Daniel Schaefer mit 51 Prozent der Stimmen, er setzte sich in der Stichwahl durch. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,7 Prozent, wie die Gemeinde berichtete.