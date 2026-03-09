Kommunalwahl: Grüne setzen in Münchener Stichwahl auch auf CSU-Stimmen

München (dpa/lby) - Die Grünen setzen in der anstehenden Stichwahl im Kampf um das Oberbürgermeisteramt auf Stimmen aus der CSU. "Wir sind uns sicher, dass viele Baumgärtner-Wähler jetzt Dominik Krause für die bessere Wahl halten", sagte die Landesvorsitzende der bayerischen Grünen, Eva Lettenbauer, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München. Bei der Stichwahl werde "nach Personen gewählt", nicht nach Partei. Krause habe schon im Wahlkampf gezeigt, dass er ein "verbindender Kandidat" sei und kein über allem schwebender Dieter Reiter (SPD).