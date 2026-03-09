 
Kommunalwahl Grüne setzen in Münchener Stichwahl auch auf CSU-Stimmen

Nach der Kommunalwahl ist vor der Stichwahl. Die Grünen hoffen, dass ihr Kandidat in München nun auch Stimmen aus den Lagern bekommt, mit denen sie sonst keine Schnittmengen haben.

Dominik Krause darf in die Stichwahl um den Chefposten im Münchner Rathaus - die Grünen hoffen, dass sich nun auch viele CSU-Wähler für ihren Bewerber entscheiden. Foto: Peter Kneffel/dpa

München (dpa/lby) - Die Grünen setzen in der anstehenden Stichwahl im Kampf um das Oberbürgermeisteramt auf Stimmen aus der CSU. "Wir sind uns sicher, dass viele Baumgärtner-Wähler jetzt Dominik Krause für die bessere Wahl halten", sagte die Landesvorsitzende der bayerischen Grünen, Eva Lettenbauer, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München. Bei der Stichwahl werde "nach Personen gewählt", nicht nach Partei. Krause habe schon im Wahlkampf gezeigt, dass er ein "verbindender Kandidat" sei und kein über allem schwebender Dieter Reiter (SPD).

In der ersten Wahlrunde am Sonntag war neben Amtsinhaber Reiter (35,6 Prozent) auch der Grüne Bewerber Krause (29,5 Prozent) in die Stichwahl gekommen. Der CSU-Kandidat Clemens Baumgärtner hatte dagegen nur 21,3 Prozent der Stimmen erhalten und damit weit abgeschlagen die Stichwahl verpasst. Damit ist erstmals ein Grünen-Kandidat in einer Stichwahl um das Amt des Münchner Oberbürgermeisters.