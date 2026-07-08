Kommunalwahl: Gemeinderatswahl in Bachhagel ungültig - Nachwahl nötig

Bachhagel (dpa/lby) - Vier Monate nach der Kommunalwahl in Bayern hat das Landratsamt Dillingen an der Donau die Gemeinderatswahl im schwäbischen Bachhagel für ungültig erklärt. Die Kandidatinnen und Kandidaten der Wählergemeinschaft Burghagel seien entgegen der gesetzlichen Vorschrift nicht in geheimer Wahl bestimmt worden, erklärte die Behörde. Vielmehr seien sie offen per Handzeichen gewählt worden. Daher müsse nun eine Nachwahl für den Gemeinderat stattfinden. Einen Termin dafür nannte das Landratsamt zunächst nicht, vermutlich werde es aber Herbst werden.