München (dpa/lby) - Im Landkreis Fürstenfeldbruck fordert die grüne Kandidatin Ronja von Wurmb-Seibel den langjährigen CSU-Landrat Thomas Karmasin in der Stichwahl heraus: Der 63-jährige Karmasin, der seit 30 Jahren im Amt ist, verfehlte nach dem vorläufigen Endergebnis bei der Kommunalwahl mit 45 Prozent der Stimmen die Mehrheit. Nun muss er in zwei Wochen gegen die 39-jährige Journalistin und Autorin antreten, die 21,7 Prozent bekam.