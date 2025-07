Die Münchnerinnen und Münchner hätten es verdient, dass es "in unserer wunderschönen Stadt bei den Kernthemen Sicherheit, Verkehr, Bildung und Soziales endlich tatkräftig vorangeht. Wir brauchen in München mehr Dynamik und Schwung", sagte der OB-Kandidat. In den vergangenen Jahren sei zu viel angekündigt und zu wenig umgesetzt worden, monierte er.