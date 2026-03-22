Kitzingen (dpa/lby) - Im unterfränkischen Kitzingen hat die CSU nach nur einer Amtsperiode das Rathaus wieder verloren - an die Freien Wähler. Deren Kandidat Tiz Enis, unterstützt von FW und FBW Kitzingen, setzte sich bei der Stichwahl mit 55,3 Prozent der gültigen Stimmen gegen Amtsinhaber Stefan Güntner (CSU) durch. Dieser kam laut dem vorläufigen Endergebnis auf 44,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,6 Prozent. Wahlberechtigt waren etwa 17.000 Menschen.