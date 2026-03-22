Amberg (dpa/lby) - Im oberpfälzischen Amberg haben die Freien Wähler der CSU den Chefposten im Rathaus abgenommen. Bei der Stichwahl habe sich der FW-Kandidat Michael Fritz mit 54,6 Prozent der Stimmen durchgesetzt, teilte die Stadt mit. Der zweite Kandidat, Stefan Ott (CSU), habe 45,4 Prozent der Stimmen bekommen. Die Wahlbeteiligung habe bei 39,4 Prozent gelegen. Amtsinhaber Michael Cerny (CSU) war bei der Wahl nicht mehr angetreten.