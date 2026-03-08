 
  4. Freie Wähler erobern Landratsamt Rhön-Grabfeld von CSU

Kommunalwahl Freie Wähler erobern Landratsamt Rhön-Grabfeld von CSU

Sonja Rahm von den Freien Wählern gewinnt das Landratsamt in Rhön-Grabfeld. Nach Jahrzehnten endet damit die CSU-Vorherrschaft im Landkreis.

Kommunalwahl: Freie Wähler erobern Landratsamt Rhön-Grabfeld von CSU
Der Landkreis Rhön-Grabfeld wird künftig von einer Landrätin geführt, die zur Partei Freie Wähler gehört. Foto: Pia Bayer/dpa

Bad Neustadt an der Saale (dpa/lby) - Die Freie-Wähler-Kandidatin Sonja Rahm hat der CSU den Landratsposten im Landkreis Rhön-Grabfeld abgenommen. Sie setzte sich bei der Wahl mit 50,6 Prozent der Stimmen gegen Christof Herbert von der CSU durch, der 37,0 Prozent erhielt. Die Wahlbeteiligung lag laut Landkreis nach vorläufigem Endergebnis bei 71,6 Prozent. Wahlberechtigt waren etwa 63.000 Bürgerinnen und Bürger. Fünf Kandidaten standen zur Wahl. 

Landrat Thomas Habermann (CSU) war nach 23 Jahren im Amt nicht mehr angetreten. Auch vor Habermann war der Landkreis lange Zeit in CSU-Hand - Parteifreund Fritz Steigerwald hatte den Posten mehr als 25 Jahre inne.