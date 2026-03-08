Kommunalwahl: Freie Wähler erobern Landratsamt Rhön-Grabfeld von CSU

Bad Neustadt an der Saale (dpa/lby) - Die Freie-Wähler-Kandidatin Sonja Rahm hat der CSU den Landratsposten im Landkreis Rhön-Grabfeld abgenommen. Sie setzte sich bei der Wahl mit 50,6 Prozent der Stimmen gegen Christof Herbert von der CSU durch, der 37,0 Prozent erhielt. Die Wahlbeteiligung lag laut Landkreis nach vorläufigem Endergebnis bei 71,6 Prozent. Wahlberechtigt waren etwa 63.000 Bürgerinnen und Bürger. Fünf Kandidaten standen zur Wahl.