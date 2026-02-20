Kommunalwahl: Fehlerhafte Stimmzettel in Weiden – Briefwahl bleibt gültig

In Abstimmung mit dem Innenministerium sowie mit der Regierung der Oberpfalz sei entschieden worden, dass ab Montag für noch auszustellende Briefwahlunterlagen sowie für die Urnenwahl am 8. März korrekte Stimmzettel ausgehändigt werden sollen. Alle bereits ausgegebenen Briefwahlunterlagen blieben aber gültig. Wer seinen Stimmzettel noch zu Hause habe, könne aber auf Wunsch einen neuen Stimmzettel erhalten.