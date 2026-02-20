 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Fehlerhafte Stimmzettel in Weiden – Briefwahl bleibt gültig

Kommunalwahl Fehlerhafte Stimmzettel in Weiden – Briefwahl bleibt gültig

In Weiden sind Stimmzettel für die Stadtratswahl fehlerhaft. Warum die Briefwahl trotzdem gültig bleibt und was Wähler nun tun können.

Kommunalwahl: Fehlerhafte Stimmzettel in Weiden – Briefwahl bleibt gültig
1
Wahlunterlagen in Weiden i.d. Oberpfalz sind teils fehlerhaft. (Symboldbild) Foto: Felix Hörhager/dpa

Weiden i.d. Oberpfalz (dpa/lby) - Die Stimmzettel für die Stadtratswahl in Weiden i.d. Oberpfalz sind teilweise fehlerhaft. Dennoch behielten bereits ausgegebene Briefwahlunterlagen ihre Gültigkeit, teilte die Stadt mit. 

Nach der Werbung weiterlesen

Nach einem Hinweis habe es eine Prüfung durch die Stadtverwaltung gegeben. Dabei sei bei den Wahlvorschlägen der AfD und der Grünen eine fehlerhafte Reihenfolge einzelner Bewerberinnen und Bewerber auf dem Stimmzettel aufgefallen. 

In Abstimmung mit dem Innenministerium sowie mit der Regierung der Oberpfalz sei entschieden worden, dass ab Montag für noch auszustellende Briefwahlunterlagen sowie für die Urnenwahl am 8. März korrekte Stimmzettel ausgehändigt werden sollen. Alle bereits ausgegebenen Briefwahlunterlagen blieben aber gültig. Wer seinen Stimmzettel noch zu Hause habe, könne aber auf Wunsch einen neuen Stimmzettel erhalten.

Sei der Wahlbrief bereits versandt, könnten Wählerinnen und Wähler freiwillig die Briefwahlunterlagen für ungültig erklären lassen. In diesem Fall würden dann neue Briefwahlunterlagen mit Stimmzetteln ausgestellt.

Um alle Briefwähler zu informieren, werde die Stadtverwaltung in den nächsten Tagen ein entsprechendes Schreiben versenden.