Kommunalwahl: Ex-CSU-Rathauschef scheitert als Kandidat von Grünen und SPD

Wertingen (dpa/lby) - Der ehemalige CSU-Bürgermeister Bernhard Uhl aus Zusmarshausen ist im schwäbischen Wertigen als Kandidat der Grünen und der SPD gescheitert. Bei der Wahl landete er mit 16,3 Prozent nur auf dem dritten Platz, wie die Stadt nach Auszählung aller Stimmen mitteilte. Der Freie-Wähler-Kandidat Andreas Seitz sicherte sich mit 50,6 Prozent im ersten Wahlgang direkt den Bürgermeisterposten. Seitz folgt auf Rathauschef Willy Lehmeier, ebenfalls von den Freien Wählern, der nach 24 Jahren im Amt nicht mehr angetreten war.