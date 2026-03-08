Kommunalwahl: Ein Kandidat – trotzdem Stichwahl in kleinster Gemeinde

Chiemsee (dpa/lby) - In Bayerns kleinster Gemeinde sah es für Amtsinhaber Armin Krämmer (Freie Wählergemeinschaft Chiemsee) nach guten Chancen aus - doch nun muss er in die Stichwahl: Der gelernte Elektriker war zwar der einzige Bewerber um das Amt, er erzielte aber nach dem Zwischenergebnis der Verwaltungsgemeinschaft Breitbrunn a. Chiemsee nach Auszählung aller Stimmen nur 47,7 Prozent. 52,3 Prozent der 144 Wahlberechtigen schrieben andere Namen auf den Wahlzettel. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 80 Prozent. Gegen wen Krämmer, der eine Amtsperiode hinter sich hat, am 22. März antritt, war zunächst noch nicht klar.