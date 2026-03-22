Donauwörth (dpa/lby) - Nach dem Rückzug des langjährigen Landrats Stefan Rößle hat die CSU den schwäbischen Landkreis Donau-Ries an die Freien Wähler verloren. FW-Kandidat Michael Dinkelmeier kam auf 62,3 Prozent der Stimmen, wie das Landratsamt in Donauwörth berichtete. Die CSU-Kandidatin Claudia Marb musste sich mit 37,7 Prozent geschlagen geben, die Wahlbeteiligung lag bei 56,7 Prozent. CSU-Mann Rößle hatte die Kreisbehörde seit 2002 geleitet und war nicht erneut angetreten.