 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

Kommunalwahl CSU-Kandidat Walk gewinnt Bürgermeisterwahl in Dingolfing

Wegen Anfeindungen hatte vor wenigen Monaten Dingolfings Bürgermeister seinen Rücktritt erklärt. Nun hat die Stadt einen neuen Rathaus-Chef gewählt - mit sehr klarem Ergebnis im zweiten Wahlgang.

1
In der niederbayerischen Stadt Dingolfing gibt es einen neuen Bürgermeister. (Symbolbild) Foto: Pia Bayer/dpa

Dingolfing (dpa/lby) - Nach dem überraschenden Rücktritt des Bürgermeisters von Dingolfing im vergangenen November hat die niederbayerische Stadt einen neuen Rathaus-Chef gewählt: CSU-Kandidat Valentin Walk machte in der Stichwahl mit 72,1 Prozent das Rennen. Sein Kontrahent Jürgen Ohr von "Bürger für Bürger" (BfB) landete bei 27,9 Prozent. Walk hatte schon im ersten Wahlgang mit 44,5 Prozent der Stimmen vorn gelegen. 

Nach der Werbung weiterlesen

Der bisherige Bürgermeister Armin Grassinger (Unabhängige Wählergemeinschaft Dingolfing/UWG) wollte ursprünglich erneut zur Wahl antreten. Aufgrund von Anfeindungen und Bedrohungen gegen sich und seine Familie zog er sich jedoch zurück. Die Ermittlungen in dem Fall dauern laut Staatsanwaltschaft noch an. Die Amtsgeschäfte übernahm vorübergehend die Zweite Bürgermeisterin Maria Huber (UWG).