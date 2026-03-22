Dingolfing (dpa/lby) - Nach dem überraschenden Rücktritt des Bürgermeisters von Dingolfing im vergangenen November hat die niederbayerische Stadt einen neuen Rathaus-Chef gewählt: CSU-Kandidat Valentin Walk machte in der Stichwahl mit 72,1 Prozent das Rennen. Sein Kontrahent Jürgen Ohr von "Bürger für Bürger" (BfB) landete bei 27,9 Prozent. Walk hatte schon im ersten Wahlgang mit 44,5 Prozent der Stimmen vorn gelegen.
Kommunalwahl CSU-Kandidat Walk gewinnt Bürgermeisterwahl in Dingolfing
dpa 22.03.2026 - 21:47 Uhr