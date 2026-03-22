Marktoberdorf (dpa/lby) - Im Landkreis Ostallgäu wird der Landrat künftig von den Freien Wählern gestellt. Bernd Stapfner holte laut dem vorläufigen Endergebnis 52,4 Prozent der Stimmen, sein Konkurrent Andreas Bauer von der CSU überzeugte 47,6 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Bauers Parteikollegin, die seit 2014 amtierende Landrätin Maria Rita Zinnecker, war nicht noch einmal angetreten. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 45 Prozent.