Kommunalwahl Bayerns einzige grüne Landrätin in Landsberg am Lech

Junge Mutter - und nun Landrätin

Die 36-jährige Groß ist Diplom-Verwaltungswirtin und war nach eigenen Angaben in verschiedenen Stadt- und Landesbehörden beschäftigt, unter anderem in der Stadt Landsberg, im Landratsamt München und im Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz. Die gebürtige Landsbergerin und Mutter zweier kleiner Töchter will sich vor allem für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen einsetzen.