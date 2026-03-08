Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber muss ihren Posten voraussichtlich in zwei Wochen in einer Stichwahl verteidigen. Nach Angaben der Stadt lag die CSU-Politikerin nach der Auszählung von 205 der 254 Stimmgebiete bei 33,7 Prozent. Der SPD-Kandidat Florian Freund lag mit 19,6 Prozent auf dem zweiten Platz und kann sich damit Hoffnungen auf den Einzug in den zweiten Wahlgang machen.
Kommunalwahl Augsburgs Rathauschefin Weber muss wohl in Stichwahl
dpa 08.03.2026 - 19:26 Uhr