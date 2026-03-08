Kommunalwahl: Augsburgs Rathauschefin Weber muss wohl in Stichwahl

Augsburg (dpa/lby) - Die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber muss ihren Posten voraussichtlich in zwei Wochen in einer Stichwahl verteidigen. Nach Angaben der Stadt lag die CSU-Politikerin nach der Auszählung von 205 der 254 Stimmgebiete bei 33,7 Prozent. Der SPD-Kandidat Florian Freund lag mit 19,6 Prozent auf dem zweiten Platz und kann sich damit Hoffnungen auf den Einzug in den zweiten Wahlgang machen.