Kommunalwahl am 8. März: Kommunalwahl in Bayern - Wie wählt man eigentlich?

Wer nicht alle Stimmen gezielt an bestimmte Kandidaten vergibt, kann zusätzlich eine Liste ankreuzen – dann werden die übrigen Stimmen auf die Bewerberinnen und Bewerber auf dieser Liste verteilt, die noch keine Stimmen gezielt bekommen haben, und zwar in der Reihenfolge von oben nach unten.

Wer darf wählen?

Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsangehörigen, und auch die Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens zwei Monaten in der jeweiligen Kommune ihren Lebensschwerpunkt haben. Es dürfen also mehr Menschen wählen als bei Landtagswahlen oder Bundestagswahlen.

Aber: Es sind weniger als vor sechs Jahren. 2020 waren 10,27 Millionen Menschen stimmberechtigt gewesen, dieses Jahr sind es 10,05 Millionen – also rund 220.000 weniger. Zwar blieb die Bevölkerungszahl Bayerns in der Altersgruppe ab 18 Jahren seit 2020 nahezu konstant. Allerdings sank laut Statistischem Landesamt die Zahl der Deutschen und ebenfalls stimmberechtigten EU-Ausländer – während die Zahl der Nicht-EU-Ausländer über 18 gestiegen sei.

Wann stehen die Wahlergebnisse fest?

Ausgezählt wird am Wahltag ab 18 Uhr. Die vorläufigen Ergebnisse der Landrats-, Oberbürgermeister- und Bürgermeisterwahlen gibt es voraussichtlich noch am Wahlabend. Bei Gemeinderäten und vor allem Stadträten und Kreistagen kann die Auszählung dagegen, weil es so kompliziert ist, etwas länger dauern.

Ein landesweites Ergebnis wird deshalb erst für Mittwoch erwartet. Und manche Entscheidungen fallen erst am 22. März: Wenn es bei OB-, Bürgermeister- oder Landratswahlen niemanden gibt, der mehr als 50 Prozent der Stimmen holt, gibt es dort zwei Wochen später eine Stichwahl.