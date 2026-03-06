Kommunalwahl am 8. März: Kommunalwahl in Bayern - Wie wählt man eigentlich?

München (dpa/lby) - Jetzt wird es ernst: Am Sonntag sind Kommunalwahlen. Die Wahllokale sind dann – wie üblich – von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Viele haben aber auch längst Briefwahl gemacht. Alles, was man zur Wahl wissen muss:
Am Sonntag ist Kommunalwahl. Viele haben längst per Brief gewählt, andere haben die Riesen-Stimmzettel noch vor sich. Aber wie läuft die Wahl? Und was heißt Kumulieren und Panaschieren? Ein Überblick.
München (dpa/lby) - Jetzt wird es ernst: Am Sonntag sind Kommunalwahlen. Die Wahllokale sind dann – wie üblich – von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Viele haben aber auch längst Briefwahl gemacht. Alles, was man zur Wahl wissen muss:
Nach der Werbung weiterlesen
Zunächst einmal werden die meisten Landräte, Oberbürgermeister und ersten Bürgermeister gewählt. Nur einige dieser Wahlen finden zu anderen Terminen statt, etwa wenn ein vorheriger Amtsinhaber gestorben oder zurückgetreten ist und sich die Wahlperiode, die regulär sechs Jahre beträgt, verschoben hat.
Zudem werden die Mitglieder der Gemeinderäte, Stadträte und Kreistage gewählt. In Summe, zusammen mit den Führungsposten, sind laut Statistischem Landesamt 39.300 Mandate zu vergeben. Die Zahl der zu wählenden Sitze in den Kommunalparlamenten richtet sich jeweils nach der Einwohnerzahl.
Eine Besonderheit ist München, wo in den Stadtbezirken noch sogenannte Bezirksausschüsse gewählt werden, das sind eine Art Stadtteil-Parlamente.
Jetzt wird es kompliziert: Bei Kommunalwahlen gibt es bis zu vier Stimmzettel: für OB bzw. Bürgermeister, Landrat, Gemeinde-/Stadtrat und Kreistag (beziehungsweise in München noch für die Bezirksausschüsse).
Bei den Landrats-, OB- und Bürgermeisterwahlen hat jeder Wahlberechtigte eine Stimme. Bei Stadträten, Gemeinderäten und Kreistagen hat jeder grundsätzlich so viele Stimmen, wie es Sitze in den örtlichen Parlamenten gibt. Nur manchmal können unter Umständen mehr Stimmen vergeben werden, als der Gemeinderat Sitze hat, nämlich wenn es nur eine Wahlvorschlagsliste gibt.
In großen Städten wie München hat man beispielsweise bis zu 80 Stimmen – entsprechend groß und mehrfach gefaltet ist deshalb hier der Stimmzettel.
Der einfachste Weg ist, eine einzige Liste anzukreuzen, ohne bestimmte Kandidaten auszuwählen. Dann bekommt der Reihenfolge nach jede Person auf der angekreuzten Liste der Partei oder Wählergruppe jeweils eine Stimme. Es ist auch möglich, einzelne Kandidatinnen oder Kandidaten auf der Liste zu streichen.
Man kann aber auch Stimmen häufeln (kumulieren): So kann man einem oder auch mehreren Kandidaten bis zu drei Stimmen geben. In Summe hat man aber insgesamt nicht mehr Stimmen, als oben auf dem Stimmzettel angegeben sind.
Außerdem können die Wähler ihre Stimmen beliebig an Bewerber verschiedener Listen verteilen (panaschieren). Dabei muss man aber aufpassen: Wer den Überblick verliert und zu viele Stimmen abgibt, macht sein Votum ungültig.
Wer nicht alle Stimmen gezielt an bestimmte Kandidaten vergibt, kann zusätzlich eine Liste ankreuzen – dann werden die übrigen Stimmen auf die Bewerberinnen und Bewerber auf dieser Liste verteilt, die noch keine Stimmen gezielt bekommen haben, und zwar in der Reihenfolge von oben nach unten.
Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsangehörigen, und auch die Staatsangehörigen eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens zwei Monaten in der jeweiligen Kommune ihren Lebensschwerpunkt haben. Es dürfen also mehr Menschen wählen als bei Landtagswahlen oder Bundestagswahlen.
Aber: Es sind weniger als vor sechs Jahren. 2020 waren 10,27 Millionen Menschen stimmberechtigt gewesen, dieses Jahr sind es 10,05 Millionen – also rund 220.000 weniger. Zwar blieb die Bevölkerungszahl Bayerns in der Altersgruppe ab 18 Jahren seit 2020 nahezu konstant. Allerdings sank laut Statistischem Landesamt die Zahl der Deutschen und ebenfalls stimmberechtigten EU-Ausländer – während die Zahl der Nicht-EU-Ausländer über 18 gestiegen sei.
Ausgezählt wird am Wahltag ab 18 Uhr. Die vorläufigen Ergebnisse der Landrats-, Oberbürgermeister- und Bürgermeisterwahlen gibt es voraussichtlich noch am Wahlabend. Bei Gemeinderäten und vor allem Stadträten und Kreistagen kann die Auszählung dagegen, weil es so kompliziert ist, etwas länger dauern.
Ein landesweites Ergebnis wird deshalb erst für Mittwoch erwartet. Und manche Entscheidungen fallen erst am 22. März: Wenn es bei OB-, Bürgermeister- oder Landratswahlen niemanden gibt, der mehr als 50 Prozent der Stimmen holt, gibt es dort zwei Wochen später eine Stichwahl.