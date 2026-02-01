Kommunalwahl 2026: Bambergs Grüne übersetzen Wahlprogramm auf Fränkisch

Bamberg (dpa/lby) - "Glimaschuds", "Mobbilidäad" und "Sodsiools": Bambergs Grüne wollen Wählerinnen und Wählern ihre Anliegen schmackhaft machen und haben dafür unter anderem eine "fränggische Väsion" ihres Wahlprogramms vorgelegt. Während sich manche Übersetzungen darin leicht erschließen, könnten andere Begriffe dem Ungeübten zunächst etwas Kopfzerbrechen bereiten: Das "Schwammschdoddbrindsieb" (Schwammstadt-Prinzip) ist aber gleich leicht erklärt. Es dient nämlich dem "Schudds, wenns bei Schdargreeng wie aus Kübln schüdd".