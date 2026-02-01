 
Kommunalwahl 2026 Bambergs Grüne übersetzen Wahlprogramm auf Fränkisch

Von «Mobbilidäad» bis «Sodsiools»: Die Grünen in Bamberg setzen bei ihrem Wahlprogramm auf Dialekt. Auch Übersetzungen in andere Sprachen sollen Hürden für Wählerinnen und Wähler abbauen.

Am 8. März wird in Bamberg ein neuer Stadtrat gewählt. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Bamberg (dpa/lby) - "Glimaschuds", "Mobbilidäad" und "Sodsiools": Bambergs Grüne wollen Wählerinnen und Wählern ihre Anliegen schmackhaft machen und haben dafür unter anderem eine "fränggische Väsion" ihres Wahlprogramms vorgelegt. Während sich manche Übersetzungen darin leicht erschließen, könnten andere Begriffe dem Ungeübten zunächst etwas Kopfzerbrechen bereiten: Das "Schwammschdoddbrindsieb" (Schwammstadt-Prinzip) ist aber gleich leicht erklärt. Es dient nämlich dem "Schudds, wenns bei Schdargreeng wie aus Kübln schüdd".

Auch neuartige Technologien ("modärns Dseuch") haben die Grünen in Bamberg in ihr übersetztes Programm aufgenommen. Stadtratssitzungen sollen etwa im "Indänedd" übertragen werden. In Sachen Energiewende sprechen sie sich für "Balkong-Solaranloong" oder "Foddovoldaig-Anloong" für die städtischen Gebäude aus. Bei der Mobilität sind den Grünen bestimmte neuere Fortbewegungsmittel aber auch ein Dorn im Auge, nämlich, "doss so boa Kaschbä ihra E-Scuudä alläweil middn nein Wech schdelln". Das sei "a woora Blooch und a Gfrägg" (zu Deutsch in etwa: ein großes Ärgernis).

Alle, die im Fränkischen nicht ganz firm sind, können sich auch auf anderen Sprachen informieren. Kurzversionen des vollständigen Wahlprogramms von Bambergs Grünen gibt es auch auf Englisch, Russisch, Arabisch, Türkisch und in leichter Sprache. Ziel der Übersetzungen ist es laut Vorstandssprecherin Michaela Reimann, sprachliche Barrieren abzubauen. Wählerinnen und Wähler sollen dadurch "informierte Entscheidungen" treffen können.