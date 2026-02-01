Kommunalwahl 2026: Bambergs Grüne übersetzen Wahlprogramm auf Fränkisch

Auch neuartige Technologien ("modärns Dseuch") haben die Grünen in Bamberg in ihr übersetztes Programm aufgenommen. Stadtratssitzungen sollen etwa im "Indänedd" übertragen werden. In Sachen Energiewende sprechen sie sich für "Balkong-Solaranloong" oder "Foddovoldaig-Anloong" für die städtischen Gebäude aus. Bei der Mobilität sind den Grünen bestimmte neuere Fortbewegungsmittel aber auch ein Dorn im Auge, nämlich, "doss so boa Kaschbä ihra E-Scuudä alläweil middn nein Wech schdelln". Das sei "a woora Blooch und a Gfrägg" (zu Deutsch in etwa: ein großes Ärgernis).