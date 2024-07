Am Mittwoch diskutierte Kathrin Alte in Kinding (Landkreis Eichstätt) unter anderem mit einer Amtskollegin und Grünen-Fraktionschefin Schulze über den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Rolle von Bürgermeisterinnen. Das Vertrauen einiger Menschen in die sei Politik verlorengegangen, sagte Schulze. Kommunalpolitik habe die Möglichkeit, den Alltag der Menschen zu verbessern: "Niemand ist so nah dran an den Menschen und ihren Anliegen wie unsere Bürgermeisterinnen."