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Kommunalpolitik Untreuevorwürfe gegen Amtsinhaber - Herausforderer siegt

In Salzweg hat CSU-Kandidat Holzinger die Stichwahl knapp gewonnen. Der bisherige Bürgermeister Putz verliert das Amt – gegen ihn gibt es Untreuevorwürfe.

Kommunalpolitik: Untreuevorwürfe gegen Amtsinhaber - Herausforderer siegt
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In Salzweg ist der Amtsinhaber im Rathaus seinen Job los. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Salzweg (dpa/lby) - Der wegen Untreuevorwürfen angeklagte erste Bürgermeister der niederbayerischen Gemeinde Salzweg, Josef Putz, ist sein Amt los. Bei der Stichwahl erhielt der CSU-Herausforderer Roman Holzinger 51,5 Prozent der gültigen Stimmen. Putz, unterstützt von der Freien Wähler Gemeinschaft, kam dagegen laut vorläufigem Ergebnis auf 48,5 Prozent. Wahlberechtigt waren knapp 5500 Bürgerinnen und Bürger. Die Wahlbeteiligung lag laut Gemeinde bei 65,8 Prozent. 

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Putz ist seit längerem in den Schlagzeilen, weil ihn die Staatsanwaltschaft Landshut wegen des Verdachts von wettbewerbsbeschränkenden Absprachen bei Ausschreibungen sowie Untreue angeklagt hat. Demnach soll der Gemeinde im Landkreis Passau ein Schaden im oberen vierstelligen Bereich entstanden sein. 

Für Putz gilt die Unschuldsvermutung. Er hatte zu den Vorwürfen gesagt: "Ich stehe ich einer etwaigen Verhandlung positiv gegenüber und erwarte zusammen mit meiner rechtsanwaltlichen Vertretung, dass die Vorwürfe entkräftet werden."