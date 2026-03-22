Kommunalpolitik: Untreuevorwürfe gegen Amtsinhaber - Herausforderer siegt

Salzweg (dpa/lby) - Der wegen Untreuevorwürfen angeklagte erste Bürgermeister der niederbayerischen Gemeinde Salzweg, Josef Putz, ist sein Amt los. Bei der Stichwahl erhielt der CSU-Herausforderer Roman Holzinger 51,5 Prozent der gültigen Stimmen. Putz, unterstützt von der Freien Wähler Gemeinschaft, kam dagegen laut vorläufigem Ergebnis auf 48,5 Prozent. Wahlberechtigt waren knapp 5500 Bürgerinnen und Bürger. Die Wahlbeteiligung lag laut Gemeinde bei 65,8 Prozent.