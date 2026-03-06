Kommunalpolitik: Reiter beim eigenen Koalitionspartner unter Beschuss

Verbale Entgleisung

Der Oberbürgermeister hatte sich zudem für eine verbale Entgleisung entschuldigen müssen. Im Stadtrat hatte er das sogenannte N-Wort verwendet. In der Versammlung am Mittwoch sagte er beim Blättern in Unterlagen: "So, wo samma, sagen die ...", wie auf der Aufzeichnung der Sitzung zu sehen und hören ist. Mit dem Begriff "N-Wort" wird heute eine früher gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben. Zuvor hatte "Hallo München" über den Vorfall berichtet.