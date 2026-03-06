Kommunalpolitik: Reiter beim eigenen Koalitionspartner unter Beschuss

München (dpa/lby) - In der Affäre um ein bezahltes Aufsichtsmandat des Münchner Oberbürgermeisters Dieter Reiter (SPD) beim FC Bayern München wirft ihm der eigene Koalitionspartner explizit "Täuschung" vor. "Dieter Reiter hätte am Mittwoch im Stadtrat reinen Tisch machen können, stattdessen hat er Stadtrat und Öffentlichkeit getäuscht", sagte Florian Siekmann, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der Münchner Grünen. Die Grünen sind im derzeit laufenden Kommunalwahlkampf nicht nur Koalitionspartner, sondern auch Konkurrenten und haben mit Dominik Krause einen eigenen OB-Kandidaten.