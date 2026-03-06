Kommunalpolitik: Regierung prüft Disziplinarverfahren gegen Reiter

München (dpa/lby) - Im Zusammenhang mit Zahlungen für ein Ehrenamt beim FC Bayern prüft die Regierung von Oberbayern die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). "Aufgrund der offenbar seit 2021 erfolgten Vergütung der Tätigkeit als Mitglied des Verwaltungsbeirats des FC Bayern München e.V. stellt sich die Frage, ob dafür eine Nebentätigkeitsgenehmigung erforderlich gewesen wäre", teilte ein Sprecher der Bezirksregierung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.