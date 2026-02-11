Thomas Höpfner bleibt weiterhin Vorsitzender des Ortsvereins Ilmenau der SPD. Wie die Partei mitteilt, fand Ende Januar dieses Jahres die turnusmäßige Neuwahl des Ortsvereinsvorstands statt. Dabei wurde Thomas Höpfner als Vorsitzender in dieser Funktion bestätigt. Weiterhin wurden das Kreistagsmitglied Maximilian Reichel-Schindler als 2. Vorsitzender, Lukas Staab als Schatzmeister und Tobias Heidrich als Schriftführer ebenfalls in ihren Funktionen bestätigt.