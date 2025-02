CSU und SPD arbeiteten seit der Kommunalwahl 2020 im Stadtrat zusammen. Die CSU bildet dort mit 15 Sitzen die stärkste Fraktion, die SPD kommt - Janik mit gezählt - auf 12 Sitze. Dissens zwischen den beiden Parteien gab es schon in der Vergangenheit, zum Beispiel beim geplanten Bau einer Straßenbahnlinie von Nürnberg über Erlangen bis Herzogenaurach. Die Haushaltslage in Erlangen ist mehr als angespannt. Im vergangenen Jahr hat die Stadt eigenen Angaben nach statt 220 Millionen nur 66 Millionen Euro an Gewerbesteuer eingenommen. Deshalb muss die Großstadt kräftig sparen.