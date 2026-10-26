Kommunalfinanzen: Trotz Rekord-Rettungsrings bleiben Bayerns Kommunen in Not

Bei den Kommunen sieht die Perspektive etwas besser aus. Ihre Steuereinnahmen werden maßgeblich von der Gewerbesteuer geprägt. Für 2026 prognostizieren die Steuerschätzer im Vergleich zur zurückliegenden Frühjahrsschätzung vom Mai ein Plus von 432 Millionen Euro. Für 2027 sollen die Einnahmen der Städte, Gemeinden und Landkreise sogar um 879 Millionen Euro nach oben gehen.

Was wurde im Einzelnen noch beschlossen?

Der Kommunalanteil am allgemeinen Steuerverbund, also der feste Anteil für die Kommunen an den gemeinsamen staatlichen Steuereinnahmen, steigt im kommenden Jahr von 13,3 auf 13,5 Prozent. Die Schlüsselzuweisungen steigen um fast zehn Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Euro. Die Zuweisungen an die Bezirke werden um 210 Millionen auf gut 1,5 Milliarden Euro erhöht.

Mehr Geld gibt es etwa für den kommunalen Hochbau oder die Finanzierung von Krankenhausinvestitionen – wobei das Geld zum Teil aus dem Sondervermögen des Bundes stammt. Zudem soll es im neuen Doppelhaushalt insgesamt 250 neue Stellen für die Landratsämter geben.