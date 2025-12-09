Erfurt (dpa/th) - Thüringens Städte und Gemeinden sehen in den erhöhten Zahlungen des Landes in den kommenden beiden Jahren eine Hilfe, um ihre Probleme abzumildern. "Die Thüringer Kommunen sehen sich einer dramatischen Finanzsituation ausgesetzt", erklärte der Präsident des Gemeinde- und Städtebundes, Steffen Kania, in Erfurt. Die geplanten Nachbesserungen des Landes im Doppelhaushalt 2026/27 würden mehr und schnellere kommunale Investitionen und Entlastung bei den steigenden Sozialausgaben ermöglichen.