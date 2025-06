Größter Brocken sind Gewerbesteuern

Thüringens Gemeinden nahmen laut Landesamt im vergangenen Jahr brutto 1,07 Milliarden an Gewerbesteuer und 255 Millionen Euro an Grundsteuern ein. Das seien in Summe 55 Millionen Euro oder vier Prozent weniger Realsteuern als ein Jahr zuvor. Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer stiegen jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 38 Millionen Euro auf 750 Millionen Euro. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer stieg nur leicht um eine Million Euro auf 173 Millionen Euro.