Kommunalfinanzen: Personal und Soziales treiben Ausgaben der Kommunen

Weniger Geld in Investitionen gesteckt

Trotz insgesamt gestiegener Einnahmen haben die Kommunen weniger investiert, geht aus den Daten hervor. Die Ausgaben für Sachinvestitionen lagen bei insgesamt 623,6 Millionen Euro und verringerten sich damit um 3,7 Millionen Euro oder 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ein Grund könnte sein, dass das Land zwar mehr für die laufenden Ausgaben der Kommunen überwies, nicht aber für Investitionen. Die Zuweisungen für Investitionen vom Land betrugen 296,2 Millionen Euro - 43,3 Millionen Euro weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.