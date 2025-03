Sieben Kreise ohne Haushalt

Die Kreise ohne genehmigten Haushalt sind laut Landesverwaltungsamt Gotha, Sonneberg und Nordhausen, der Ilm-Kreis, Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Unstrut-Hainich-Kreis. "Alle anderen Haushalte wurden bereits genehmigt", so die Sprecherin von Thüringens größter Behörde. Ein wichtiges Kriterium der Genehmigungsfähigkeit sei eine dauerhafte Leistungsfähigkeit, also die Beurteilung, inwieweit eine Kommune finanziell in der Lage sein wird, künftige Belastungen aus möglichen Krediten zu tragen.