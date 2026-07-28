Um die Finanzen des Gemeinwesens am Rennsteig war es 2025 gar nicht so schlecht bestellt, wie ursprünglich befürchtet. Anfang Dezember 2024 war die Leitlinie zur voraussichtlichen Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben unter der Maßgabe von „strengster Sparsamkeit“ beschlossen worden. Nur mit einer umfänglichen Entnahme aus der Rücklage, so lautete seinerzeit die Sorge, würden sich 2025 Plus und Minus ausbalancieren lassen.