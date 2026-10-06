Kommunalfinanzen: Mehr Geld aus der Landeskasse für Thüringens Kommunen

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Kommunen haben in der ersten Jahreshälfte deutlich mehr Geld aus der Landeskasse erhalten - trotzdem bleibt ihre Finanzlage angespannt. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes in Erfurt hervor. Zwar stiegen die Einnahmen von Städten, Gemeinden und Kreisen in den ersten sechs Monaten um 6,2 Prozent auf 3,83 Milliarden Euro. Gleichzeitig erhöhten sich jedoch ihre Ausgaben um 3,1 Prozent auf 3,94 Milliarden Euro. Damit fielen die Ausgaben höher als die Einnahmen aus.