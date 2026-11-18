36 Tage vor Heiligabend hat sich am Dienstag für Goldisthal ein Türchen geöffnet. Beschert wurde – woran heuer ernste Zweifel bestanden – ein in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichener Haushalt für 2026. Was den Laden über Wasser hält sind – auf Basis erfolgter Veranlagungen – Gewerbesteuererlöse in Höhe von 565.000 Euro. Das freilich wäre, so es sich irgendwann in der Jahresrechnung bestätigt, ein deutlicher Sprung nach oben, nachdem Vattenfall beispielsweise 2025 mit knapp 56.000 Euro kaum etwas oder im Jahr 2022 mit rund 35.400 Euro vermutlich gar nichts beigetragen hatte zum Gesamtgewerbesteueraufkommen der Pumpspeicherwerk-Gemeinde.