Erfurt (dpa/th) - Thüringens Städte, Gemeinden und Kreise haben bei fast stagnierenden Einnahmen im ersten Halbjahr deutlich mehr Geld ausgegeben. Dabei schlugen vor allem höhere Zahlungen für Sozialleistungen sowie für Personal zu Buche. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes in Erfurt hervor. Danach stiegen die Einnahmen der Kommunen in der ersten Jahreshälfte 2025 leicht um 0,6 Prozent auf 3,61 Milliarden Euro. Die Ausgaben erhöhten sich aber um 5,2 Prozent auf 3,82 Milliarden Euro.