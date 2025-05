Kommunalfinanzen: Weniger Steuereinnahmen für Thüringens Kommunen

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Kommunen müssen ihre Steuererwartungen dämpfen. In diesem Jahr werden ihre Einnahmen voraussichtlich um 101 Millionen Euro geringer ausfallen als erwartet. Das geht aus den regionalisierten Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung hervor, die Finanzministerin Katja Wolf (BSW) in Erfurt vorstellte. Im kommenden Jahr fließen danach voraussichtlich 127 Millionen Euro weniger an Steuereinnahmen. 2027 seien es 136 Millionen Euro weniger als noch im vergangenen Herbst prognostiziert.