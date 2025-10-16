Kommunalfinanzen: Grundsteuer-Hebesätze steigen in zahlreichen Thüringer Orten

Auch Anstieg bei Gewerbesteuern

Gestiegen sind im ersten Halbjahr teils auch die Hebesätze für die Gewerbesteuer. In 34 Kommunen müssen Gewerbetreibende höhere Steuern auf die von ihnen erzielten Erträge zahlen, während zwei Gemeinden die Hebesätze senkten. Die Spannweite der Hebesätze reicht von 200 bis 500 Prozent. Diesen Höchstsatz erhob Mitte des Jahres die Gemeinde Rustenfelde im Eichsfeldkreis mit 500 Prozent.