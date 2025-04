Das Statistische Bundesamt hatte am Dienstag mitgeteilt, dass das kommunale Finanzierungsdefizit in Deutschland vergangenes Jahr auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung angewachsen ist. Bei den Kern- und Extrahaushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände - ohne Stadtstaaten - lief demnach im Jahr 2024 ein Defizit von 24,8 Milliarden Euro auf. Der Statistik zufolge waren Treiber dieser Entwicklung vor allem die Sozialleistungen. Das Defizit der bayerischen Kommunen in Höhe von 5,2 Milliarden Euro sei nur von Nordrhein-Westfalen überboten worden, teile der Bayerische Gemeindetag mit.