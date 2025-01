Zeulenroda (dpa/th) - Die Thüringer CDU-Landtagsfraktion will sich bei den Haushaltsverhandlungen dafür einsetzen, dass die Zahlungen des Landes an Städte, Gemeinden und Kreise in diesem Jahr höher ausfallen als bisher vorgesehen. Das kündigten ihr Fraktionsvorsitzender Andreas Bühl und die CDU-Haushaltspolitikerin Ulrike Jary nach einer zweitägigen Klausur in Zeulenroda an.